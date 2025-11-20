أخبار مصرية

عاجل- السيسى يهنئ لاتفيا بذكرى إعلان الجمهورية ولبنان بيوم الاستقلال

أحمد جودة - القاهرة - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إدجارز رينكيفيتش، رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية، مؤكدًا حرص مصر على استمرار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.

وأوفد الرئيس السيسي، السيد محمد عاطف عبد الحميد، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية لاتفيا بالقاهرة لتقديم التهنئة الرسمية بهذه المناسبة.

كما بعث السيد رئيس الجمهورية برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، وهو أحد أهم المناسبات الوطنية للبنان.

وأوفد الرئيس السيسي، السيد عبد العزيز الشريف، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة الجمهورية اللبنانية بالقاهرة لتقديم التهنئة ونقل تحيات مصر قيادةً وشعبًا إلى لبنان بهذه المناسبة الوطنية.

 

