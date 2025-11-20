نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن 3 مصريين لتجنسهم بجنسيات أجنبية دون إذن مسبق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات بإسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة أشخاص، وذلك بعد تجنسهم بجنسيات أجنبية أو التحاقهم بخدمة عسكرية بدولة أخرى دون الحصول على إذن أو ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.

قرارات إسقاط الجنسية

محمود رجب محمد درويش، من مواليد محافظة المنوفية في 4 مارس 1967، تم إسقاط الجنسية عنه لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية.

سيد ربيع أحمد جاد الرب، من مواليد الجيزة في 12 يوليو 1988، صدر قرار بإسقاط الجنسية عنه نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.

يوسف إمام محمد العدس، من مواليد الجيزة في 18 أكتوبر 1993، تم إسقاط الجنسية عنه بعد تجنسه بجنسية أجنبية دون إذن مسبق.

قرارات إضافية للجريدة الرسمية

كما نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لرئيس الوزراء بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي للمنفعة العامة في عدد من المحافظات، ضمن خطط الدولة لدعم الخدمات والمشروعات العامة.