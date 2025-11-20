نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة فودان الصينية تمنح أبو الغيط الدكتوراه الفخرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في حفل كبير بمقر جامعة فودان الصينية بمدينة شنغهاي، ضم عددًا كبيرًا من كبار الشخصيات الأكاديمية والثقافية والدبلوماسيين العرب، مُنح السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية شهادة الدكتوراه الفخرية نظرًا لإسهاماته البارزة والمقدرة في تطوير التعليم الأكاديمي وتعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية وجامعة فودان.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط ألقى خلال الاحتفال كلمة أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره لجامعة فودان واللجنة الأكاديمية لمجلس الدولة الصيني لمنحه شهادة الدكتوراه الفخرية، والذي لا يعتبره تكريمًا لشخصه فقط بل تقديرًا لكل ما تمثله جامعة الدول العربية قيمة ورمزًا، وكذلك بوصفها جسرًا للتواصل البناء مع حضارات العالم كافة.

وعبر أبو الغيط خلال كلمته عن تقدير العالم العربي لنهضة الصين المعاصرة، والاعتزاز بمسيرتها الحضارية الطويلة، وما قدمته من إضافات جوهرية للحضارة الإنسانية.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة فودان تُعد من أفضل الجامعات الحكومية في الصين، حيث صنفت في المرتبة الثالثة على مستوى جمهورية الصين الشعبية، كما حصلت على الترتيب الثلاثين عالميًا وفقًا لتصنيف QS العالمي لعام 2026.