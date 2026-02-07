وزير الري يتابع موقف المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 01:23 مساءً - عقد الدكتور هاني سويلم ، وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة موقف "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه".

وتم خلال الإجتماع استعراض موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بقطاع (شبرا - حلوان)، خاصة بمنطقتي منيل شيحة وأبو النمرس، بالتنسيق مع لجنة تصويب التواجدات على أراضى طرح النهر بالقطاع شبرا حلوان وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومحافظة الجيزة، حيث تم حتى تاريخه تنفيذ إزالات لعدد (٣٢) حالة والمتعارضة مع مسار ممشي أهل مصر الجارى الإعداد للبدء فى تنفيذه بمنطقة منيل شيحة بطول ٨ كيلومتر .

وقد شدد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه فيما يتعلق بحماية نهر النيل والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجراه، وكذا على أراضي طرح النهر، مشدداً على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات فى ظل أهمية نهر النيل شريان الحياة والتنمية للمصريين.

كما أكد سيادته على استمرار المتابعة لأى أعمال تطوير للمماشى على نهر النيل للتأكد من التزام الجهات المنفذة باستخدام نماذج المماشى التى وضعتها الوزارة لضمان عدم التأثير سلباً على القطاع المائي لنهر النيل .

جدير بالذكر انه قد سبق تنفيذ أعمال إزالة لحالات البناء المخالف بفرع رشيد، والتي وصلت إلى عدد (٣٣٩) حالة، والتي كان من أبرزها إزالة الطريق المخالف وفتح وتطهير مجرى خور جزيرة أبو داوود بمحافظة المنوفية .

ويهدف "مشروع ضبط النيل" لإستعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كافة التعديات، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجري النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، وتحديد خطوط ادارة النهر (خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة)، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه .