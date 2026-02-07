 يونيسف: أطفال غزة والسودان يعانون من انهيار شامل

الرياض - كتبت رنا صلاح - مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية، وانهيار المنظومة الصحية، ونفاد الأدوية والمستهلكات الطبية، أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بيانا صادما، ال يونيسف: أطفال غزة والسودان يعانون من انهيار شاملسبت، بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

كما سلطت يونيسف الضوء على معاناة السكان وخاصة الأطفال في السودان.

وحذرت المنظمة، من أن الوضع ما يزال بالغ الهشاشة ومميتا للآلاف من الأطفال.

وأكدت المنظمة، أن أطفال غزة لا يزالون يرزحون تحت وطأة الغارات الجوية، ويعانون من الانهيار الشامل في منظومات الصحة والمياه والتعليم، مما يجعل البقاء على قيد الحياة تحديا يوميا.

فشل دولي في حماية الفئات الأكثر ضعفا

تعكس هذه التقارير حجم الفشل الدولي في حماية الفئات الأكثر ضعفا في مناطق النزاع، حيث يجتمع القصف والجوع والأوبئة لتشكيل بيئة طاردة للحياة.



وجددت "اليونيسف" دعوتها لوقف الأعمال العدائية، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات المنقذة للحياة قبل فوات الأوان في تلك المناطق المنكوبة.



كما أفادت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة بأن آلاف المرضى والجرحى يواجهون مصيرا مجهولا بسبب انهيار المنظومة الصحية.



وأوضحت، أن ما تبقى من مستشفيات العاملة في قطاع غزة والتي تُصارع من أجل استمرار تقديم الخدمة، أصبحت مجرد محطات انتظار قسرية لآلاف المرضى والجرحى الذين يواجهون مصيراً مجهولا.



وأضافت، أن ما خلفته "الإبادة الصحية" من تأثيرات كارثية جعل استمرار تقديم الرعاية الصحية معجزة يومية، وتحديا كبيرا أمام جهود التعافي، واستعادة العديد من الخدمات التخصصية.



وأشارت إلى أن نفاد الأدوية والمستهلكات الطبية حوّل أبسط المسكنات إلى ترف لا يملكه من يواجهون الموت كل دقيقة، في وقت بلغت فيه نسبة الأرصدة الصفرية 46% من قائمة الأدوية الأساسية، و66% من المستهلكات الطبية، و84% من المواد المخبرية وبنوك الدم.



ونوهت، إلى أن خدمات السرطان وأمراض الدم والجراحة والعمليات والعناية المركزة والرعاية الأولية تتصدر قائمة الخدمات المتضررة جراء الأزمة، وما يصل إلى مستشفيات القطاع من أدوية كميات محدودة لا تلبي الاحتياج الفعلي لاستمرار تقديم الخدمات الصحية، بحسب وكالة وفا.