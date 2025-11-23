نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تسليم المدارس المخصصة للجان الانتخابية بمحافظات الجولة الثانية استعدادًا للتصويت غدًا وبعد غد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المديريات التعليمية في المحافظات المقرر مشاركتها في الجولة الثانية من الانتخابات لاستقبال اللجان الانتخابية داخل المدارس، حيث بدأت منذ صباح اليوم تسليم المقار المخصصة للجان إلى رؤساء اللجان والجهات المشرفة، على أن يكتمل التسليم نهاية اليوم استعدادًا لانطلاق عمليات التصويت.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا للتعليمات التنظيمية التي تستهدف ضمان جاهزية المدارس من حيث التأمين والإضاءة والمرافق، إضافة إلى التأكد من توافر الاحتياجات الأساسية داخل كل لجنة.

وتشهد المحافظات المشمولة بالجولة الثانية تعاونًا واسعًا بين المديريات التعليمية والوحدات المحلية والأجهزة الأمنية، إذ تعمل فرق المتابعة على المرور الميداني للتأكد من جاهزية المقار من حيث النظافة، وإخلاء الفصول التي ستُستخدم كلجان، وتوفير الأماكن الخاصة بالناخبين وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يجري التأكيد على سلامة مخارج الطوارئ وتوافر طفايات الحريق وضبط حركة الدخول والخروج منعًا للتزاحم، مع تجهيز ساحات المدارس لاستقبال أعداد أكبر من المواطنين خلال يومي التصويت.

وتحرص المديريات كذلك على التأكد من رفع أي أدوات أو لوحات تعليمية داخل الفصول المخصصة للجان، إلى جانب التأكد من سلامة المقاعد وتوفير الإضاءة الجيدة والمراوح، فضلًا عن مراجعة دورات المياه لتكون مناسبة للاستخدام طول فترة الانتخابات.

وتم التنبيه على مديري المدارس بتسليم المقر كاملًا إلى رئيس اللجنة قبل الموعد المحدد، وتحرير محضر تسليم يتضمن كل التجهيزات المتاحة.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى مساء غد، بحيث تكون جميع المدارس المخصصة كمقار انتخابية جاهزة تمامًا قبل انطلاق التصويت، في الوقت الذي تواصل فيه غرف العمليات بالمحافظات متابعة الموقف لحظة بلحظة والتدخل الفوري إذا ظهرت أي ملاحظات.

ويُنتظر أن تشهد هذه المدارس انتظامًا كاملًا في العمل خلال فترة الانتخابات، من خلال خطة مشتركة بين الجهات المختلفة لضمان خروج الجولة الثانية في صورة منظمة وآمنة.