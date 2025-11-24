نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يدلي بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بمصر الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم الاثنين، بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث توجه إلى مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة للإدلاء بصوته في اللجنة المخصصة له.

ويأتي تصويت الرئيس ضمن انطلاق المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، التي تشمل 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.

وقد فتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام المواطنين منذ صباح اليوم، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، في إطار استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة.

وتتواصل عمليات التصويت على مدى يومي الاثنين والثلاثاء، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية التي تهدف لتسهيل التصويت على جميع المواطنين، بما يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مناخ آمن أمام جميع اللجان الانتخابية.