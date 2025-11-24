نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة يُجري جولة مفاجئة للتأكد من انضباط المدارس واستقرار العملية التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، ومعالي المحافظ المهندس عادل النجار، نفّذ سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة ميدانية صارمة ومفاجئة داخل نطاق إدارة شمال الجيزة التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الدولة بفرض الانضباط الفعلي داخل المؤسسات التعليمية وضمان استقرار العملية التعليمية.

ورافق خلال الجولة سامية إسماعيل، مدير عام إدارة شمال الجيزة التعليمية، وشملت الجولة زيارة عدد من مدارس الإدارة، من بينها مدرسة أحمد عرابي الابتدائية، ومدرسة العروبة الابتدائية، ومدرسة باحثة البادية التجارية، ومدرسة التحرير الابتدائية.

وخلال الجولة، تابع وكيل الوزارة بدقة التزام الطلاب داخل الفصول الدراسية وتفاعلهم مع الحصص دون أي تعطّل، كما حرص على مراجعة تطبيق التعليمات الوزارية وخطط الاختبارات الشهرية، والتأكد من توافر جميع عناصر الجاهزية داخل المدارس.

كما راقب تواجد المعلمين والمشرفين في الفناء والفصول ومناطق التجمع، للتأكد من تفعيل الإشراف الحقيقي وليس الشكلية، إضافة إلى فحص مستوى النظافة والانضباط داخل الفصول والممرات والساحات، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

وفي ختام الجولة، وجّه وكيل الوزارة تعليمات حاسمة بضرورة استمرار المتابعة اليومية والميدانية من قبل مديري الإدارات والموجهين الأوائل، مشددًا على أن الجولات المفاجئة ستستمر، وأن تقييم العمل سيتم وفق الأداء الفعلي على أرض الواقع وليس من خلال التقارير الورقية.