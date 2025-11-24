نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روني يهاجم صلاح ويطالب سلوت بقرار صادم لإنقاذ ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجّه النجم الإنجليزي واين روني انتقادات حادة لأداء محمد صلاح خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا أن مدرب ليفربول أرني سلوت قد يحتاج لاتخاذ قرار جريء باستبعاده من التشكيلة الأساسية لإحداث صدمة داخل الفريق وإعادة التوازن.

صلاح في مرمى الانتقادات مع تراجع ليفربول

ويعيش ليفربول فترة صعبة في الدوري الإنجليزي، بعدما تلقّى ست هزائم في آخر سبع مباريات، ليتراجع إلى المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة، في سلسلة نتائج وضعت الفريق تحت ضغط جماهيري وإعلامي كبير.

وجاءت أحدث الهزائم بثلاثية نظيفة أمام نوتنجهام فورست على ملعب "آنفيلد"، وهي مباراة جديدة غاب فيها تأثير صلاح هجوميًا، رغم تسجيله خمسة أهداف منذ بداية الموسم.

وقال روني في بودكاسته الأسبوعي: "لو كنت مكان سلوت، لاتخذت قرارًا كبيرًا يهز الفريق. صلاح لا يقدم الدعم الدفاعي المطلوب".

وأضاف: "إذا كنت لاعبًا جديدًا تجلس على الدكة وترى صلاح لا يجتهد، رغم تاريخه ومكانته، فما الرسالة التي تصل إليك؟".

وأشار روني إلى تأثير إصابة ديجو جوتا على حالة الفريق، لكنه أكد أن ذلك لا يبرر غياب الروح القتالية: "بالتأكيد ما حدث لجوتا ترك أثرًا، لكن هذا ليس عذرًا لغياب الضغط والقتال".

وعن الضغوط الواقعة على سلوت، قال روني: "المقارنات مع يورجن كلوب مستمرة، تمامًا كما حدث في مانشستر يونايتد بعد رحيل فيرجسون. أي نتيجة سلبية تعيد الحديث عن المدرب السابق".

واختتم روني بدعوة جماهير الريدز لدعم مدربهم: "على الجماهير أن تغلق صفحة المقارنات وتمنح سلوت الثقة لعبور هذه المرحلة".

وفي سياق متصل، يستعد ليفربول لخوض مواجهة مهمة أمام آيندهوفن الهولندي يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26.

