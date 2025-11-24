نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد كسر إصبعه.. تشيلسي يعلن مستجدات حالة كول بالمر قبل مواجهة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي، عن آخر تطورات إصابة النجم كول بالمر، وذلك قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وكان بالمر قد ابتعد عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية بعد تعرضه لكسر في إصبعه إثر حادث داخل المنزل، وهو ما أثار قلق جماهير البلوز بشأن مدة غيابه.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء برشلونة، أكد ماريسكا أن اللاعب بات قريبا من العودة للمشاركة في التدريبات والمباريات، مشيرا إلى أن التحسن يسير بشكل جيد.

وقال المدرب بالمر يقترب بالفعل من العودة إلى الملعب. حالته في تحسن واضح، لكن تركيزنا الآن منصب على مواجهة برشلونة، وبعدها سنفكر في مباراة آرسنال.

ويستعد تشيلسي لاستضافة برشلونة مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، على ملعب ستامفورد بريدج.

