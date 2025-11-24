عاجل- مدبولي يؤكد توسع فرص الاستثمار وفتح أسواق عمل جديدة للمصريين ضمن التعاون الاقتصادي المتنامي مع كرواتيا

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يؤكد توسع فرص الاستثمار وفتح أسواق عمل جديدة للمصريين ضمن التعاون الاقتصادي المتنامي مع كرواتيا

شهدت مباحثات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع نظيره الكرواتي تسليط الضوء على مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب التوسع في فرص تشغيل العمالة المصرية داخل السوق الكرواتي، في إطار شراكة متنامية تعكس قوة العلاقات السياسية.

التعاون الاقتصادي وتطوير التبادل التجاري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تسعى إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري مع كرواتيا، ليعكس قوة العلاقات السياسية الممتدة بين البلدين. وأوضح أن حجم التبادل التجاري الحالي لا يعبر عن الإمكانات الحقيقية المتاحة، مشيرًا إلى الفرص الواعدة في قطاعات التجارة والطاقة والسياحة وبناء السفن. كما شدد على أهمية الدفع نحو تنفيذ خط الرورو بين الموانئ المصرية والكرواتية، بما يسهم في نقل المنتجات الزراعية المصرية سريعة التلف إلى أسواق شرق أوروبا بصورة أكثر فاعلية.

العمالة المصرية وفرص التوظيف

أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الدولة بتعزيز وجود العمالة المصرية في السوق الكرواتي وفق احتياجاته الفعلية، خاصة في مجالات التشييد والبناء والقطاع السياحي. وأوضح أن هناك 7000 عامل مصري يعملون بالفعل في كرواتيا، مؤكدًا استعداد مصر لإيفاد المزيد من العمالة الماهرة بشكل قانوني ومنظم لدعم التعاون المشترك وتلبية احتياجات سوق العمل هناك.