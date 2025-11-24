أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يستعرض جهود مصر في غزة وكرواتيا تؤكد دعمها الكامل خلال مباحثات ثنائية على هامش القمة الأفريقية الأوروبية

شهد لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع نظيره الكرواتي أندريه بلينكوفيتش مناقشات موسعة حول التطورات الإقليمية، خصوصًا الأوضاع في قطاع غزة، إلى جانب التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق المواقف في القضايا الدولية.

القضية الفلسطينية وتطورات غزة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي موقف مصر تجاه تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية. وأكد تطلع مصر لمشاركة كرواتيا في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، بهدف دعم مسار الاستقرار وإغاثة الشعب الفلسطيني. وقد شدد رئيس الوزراء الكرواتي على دعم بلاده الكامل لهذه الجهود، مثمنًا الدور المصري المحوري في إحلال التهدئة وتقديم المساعدات.

ردود الجانب الكرواتي

أعرب أندريه بلينكوفيتش عن تقديره لمصر قيادة وشعبًا، مشيدًا بما لمسه خلال زيارته الأخيرة للمتحف المصري الكبير من ثراء حضاري يعكس عمق الهوية المصرية. وأكد أهمية العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة في ظل رئاسة بلاده لمجموعة دول MED-9، مشيرًا إلى حرص كرواتيا على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف الملفات، بما فيها العمالة والأمن والاستقرار الإقليمي. كما أكد استمرار التنسيق مع مصر لدعم جهود التهدئة وحماية الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.