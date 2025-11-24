نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يبحث تعزيز التعاون المصري الكرواتي خلال لقائه نظيره في أنجولا على هامش القمة الأفريقية الأوروبية في المقال التالي

رئيس الوزراء يبحث تعزيز التعاون المصري الكرواتي خلال لقائه نظيره في أنجولا على هامش القمة الأفريقية الأوروبية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مع رئيس وزراء جمهورية كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة السابعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بالعاصمة الأنجولية لواندا. جاء اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات الثنائية التي يعقدها رئيس الوزراء لتعزيز علاقات مصر الدولية.

تفاصيل اللقاء

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بحجم التعاون بين مصر وكرواتيا على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا في ظل زيادة الزيارات رفيعة المستوى، ومنها زيارة الرئيس الكرواتي للقاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير، وزيارة وزير الأوقاف إلى زغرب، فضلًا عن الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس النواب الكرواتي إلى القاهرة.

التعاون السياسي والدبلوماسي

وجه رئيس الوزراء الشكر لكرواتيا على دعمها المستمر للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيدًا بمشاركة رئيس الوزراء الكرواتي في حفل العشاء الذي أقامه رئيس المجلس الأوروبي على شرف الرئيس عبد الفتاح السيسي في بروكسل. كما أكد مدبولي ثقة الدولة المصرية في استمرار الدعم الكرواتي داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

التعاون الاقتصادي وتطوير التبادل التجاري

أكد رئيس الوزراء أهمية دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية لمستوى يعكس قوة العلاقات السياسية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري الحالي لا يعبر عن هذا التميز. وأشار إلى الفرص الواعدة للتعاون في مجالات التجارة والطاقة والسياحة وبناء السفن، مع التأكيد على المضي قدمًا في تشغيل خط الرورو بين الموانئ المصرية والكرواتية لنقل المنتجات الزراعية المصرية إلى أسواق شرق أوروبا.

العمالة المصرية وفرص التوظيف

أشار الدكتور مدبولي إلى اهتمام الدولة بتوفير العمالة المصرية المدربة وفق احتياجات السوق الكرواتي، خاصة في قطاعات التشييد والبناء والسياحة، موضحًا وجود 7000 عامل مصري حاليًا في كرواتيا، وأن مصر ترحب بإيفاد المزيد من العمالة الماهرة بشكل قانوني ومنظم.

القضية الفلسطينية وتطورات غزة

استعرض رئيس الوزراء موقف مصر من تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ، معربًا عن تطلع مصر لمشاركة كرواتيا في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وقد أكد رئيس الوزراء الكرواتي دعم بلاده الكامل لهذه الجهود.

ردود الجانب الكرواتي

أعرب بلينكوفيتش عن تقديره لمصر حكومة وشعبًا، مشيدًا بزيارته الأخيرة للمتحف المصري الكبير وما لمسه من ثراء حضاري. كما أكد أهمية العلاقات مع مصر في ظل رئاسة بلاده لمجموعة دول MED-9، مشيرًا إلى حرص كرواتيا على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف الملفات، بما فيها العمالة والأمن والاستقرار في المنطقة.