نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الداخلية يدلي بصوته ويؤكد جاهزية الأجهزة الأمنية لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، صباح اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، بصوته في انتخابات مجلس النواب داخل مقره الانتخابي، وذلك بالتزامن مع انطلاق عملية التصويت بالمرحلة الثانية داخل مصر.

وأكد الوزير أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات باعتبارها خطوة محورية في رسم مستقبل الوطن، مشيدًا بوعي الناخبين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري.

استنفار أمني شامل لتأمين اللجان الانتخابية

وشدد وزير الداخلية على أن جميع أجهزة الوزارة في حالة استنفار قصوى لتأمين العملية الانتخابية، موضحًا أن قوات الأمن منتشرة داخل وخارج اللجان لتوفير بيئة آمنة تسهّل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم دون أي معوقات.

وأضاف أن مستوى الاستقرار الأمني في المحافظات مرتفع، وأن سير العملية الانتخابية يتم بشكل منظم، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات

بدأ اليوم الناخبون في 13 محافظة التصويت ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وتشمل هذه المرحلة 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحًا، إضافة إلى القوائم الانتخابية بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا.

وتستقبل اللجان الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، على أن تكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا حتى الرابعة.

محافظات المرحلة الثانية وعدد المرشحين

تشمل المرحلة الثانية المحافظات التالية:

القاهرة: 19 دائرة – 205 مرشحين

القليوبية: 6 دوائر – 71 مرشحًا

الدقهلية: 10 دوائر – 288 مرشحًا

الغربية: 7 دوائر – 140 مرشحًا

المنوفية: 6 دوائر – 125 مرشحًا

كفر الشيخ: 4 دوائر – 88 مرشحًا

الشرقية: 9 دوائر – 253 مرشحًا

دمياط: دائرتان – 39 مرشحًا

بورسعيد: دائرتان – 20 مرشحًا

الإسماعيلية: 3 دوائر – 36 مرشحًا

السويس: دائرة واحدة – 18 مرشحًا

جنوب سيناء: دائرتان – 15 مرشحًا

شمال سيناء: دائرتان – 12 مرشحًا

مقاعد القائمة في مجلس النواب 2025

ويبلغ عدد المقاعد المخصصة لنظام القائمة 142 مقعدًا، وقد تقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر بقائمتين فقط على المقاعد المخصصة، إحداهما تضم 40 مرشحًا والأخرى 102 مرشح في الدوائر المخصصة لهذا النظام.