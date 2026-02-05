الطقس اليوم الخميس 5-2-2026.. شبورة صباحا وارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 12:30 مساءً -

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 5 فبراير 2026، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ نهارا بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً اعتباراً من الساعات المتأخرة من الليل حتى الساعة 10 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

فرص أمطار

ومن المتوقع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية والسلوم ومطروح، وسحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

نشاط رياح

كما يشهد الطقس نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد وبعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبري والوجه البحري على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 24 درجة.

الصغرى 18 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 24 درجة.

الصغرى 15 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 24 درجة.

الصغرى 14 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 26 درجة.

الصغرى 10 درجات.

- الطقس فى قنا

العظمى 25 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 27 درجة.

الصغرى 14 درجة.