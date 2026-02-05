السيدة انتصار السيسى ترافق قرينة الرئيس التركى فى جولة بالمتحف المصرى الكبير.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 01:23 صباحاً - أعربت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بمرافقه السيدة أمينة أردوغان، حرم الرئيس التركي، في جولة داخل أروقة المتحف المصري الكبير.

وكتبت السيدة انتصار السيسى، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "سعدت بمرافقه السيدة أمينة أردوغان، حرم فخامة الرئيس التركي، في جولة عبر الزمن داخل أروقة المتحف المصري الكبير، الذي يُعد مصدر إلهام للبشرية وشاهدًا على عظمة الإنسان المصري القديم".