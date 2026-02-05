مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد.. مرموش يتوهج ويسجل الهدف الثاني

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 01:23 صباحاً - أضاف النجم المصري عمر مرموش ثاني أهداف مانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل يونايتد، خلال المواجهة التي تجمعهما حاليا على ملعب الاتحاد في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

مان سيتي ضد نيوكاسل

جاء هدف عمر مرموش الثاني في مرمى نيوكاسل في الدقيقة 29 من ضربة رأسية، لتصبح النتيجة تقدم السيتي 2 - 0.

وكان مرموش قد سجل هدف مانشستر سيتي الأول بعد مرور 7 دقائق على بداية المباراة.

تشكيل مان سيتي ضد نيوكاسل

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ترافورد.

الدفاع: نونيز، خوسانوف، أكي وأيت نوري.

الوسط: أوريلي، نيكو ورايندرز.

الهجوم: مرموش، فودين وسيمينيو.

تشكيل نيوكاسل

رامسديل، تريبير، هال، بوتمان، تونالي، ثياو، جوردون، ويلوك، فولتمادة، برن ورامسي.

مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

ويخوض مانشستر سيتي اللقاء بأفضلية مريحة، بعد فوزه في مباراة الذهاب على ملعب نيوكاسل 2-0، عن طريق أنطوان سيمينيو وريان شرقي، ما وضع الفريق السماوي خطوة كبيرة نحو التأهل للمباراة النهائية، ويجعل مهمة نيوكاسل أكثر صعوبة في محاولة قلب النتيجة خلال لقاء العودة، ويأتي نيوكاسل إلى مواجهة مانشستر سيتي بعد أن حقق أول لقب محلي له منذ عام 1955 في الموسم الماضي، عندما تغلب على ليفربول على استاد ويمبلي في مارس الماضي، لكنه يواجه الآن معركة صعبة للوصول إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي.

من جهته، يطمح مانشستر سيتي إلى بلوغ المباراة النهائية للمرة التاسعة في تاريخه، علماً أنه أحرز لقب كأس رابطة المحترفين ثماني مرات، أربع منها بقيادة مدربه الحالي بيب جوارديولا، وآخرها في موسم 2020-2021، مما يعكس هيمنة الفريق السماوي على البطولة في السنوات الأخيرة، ومن جانبه، يأمل عمر مرموش في العودة إلى التشكيلة الأساسية بعد مشاركته الشرفية في مباراة توتنهام التي أقيمت بملعب توتنهام الأحد الماضي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، لتعزيز فرصه في إحداث الفارق في خط هجوم مانشستر سيتي، وتعد مواجهة نيوكاسل بمثابة البروفة الأخيرة للفريق السماوي قبل قمة الدوري المرتقبة ضد ليفربول، والتي ستجمع بين نجمي المنتخب المصري عمر مرموش ومحمد صلاح يوم الأحد 8 فبراير، عند الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة و7:30 بتوقيت السعودية، في قمة ينتظرها عشاق كرة القدم الإنجليزية بشغف كبير.