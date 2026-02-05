أسامة كمال للدروز بعد رفع صورة نتنياهو في سوريا : عيب عليكم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 01:23 صباحاً - انتقد الإعلامي أسامة كمال، رفع مظاهرة للدروز بمدينة السويداء السورية، لصورة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، مؤكدا على أن إسرائيل اعتادت التدخل في شؤون الدول من باب الأقليات، ولذلك فعندما تقول إنها تحمي طائفة، فهي تفتح لنفسها بابا للتدخل الدائم، والنفوذ الأمني، والشروط السياسية، بالإضافة إلى حدود جديدة مع سوريا.

وأضاف أسامة كمال خلال حلقة اليوم من برنامج "مساء dmc" أن نتنياهو صهيوني يتعامل مع سوريا ككيانات صغيرة وليس كدولة، يفرض نفوذ من غير اعتراف، ويقوم بالتأثير من غير اتفاقيات، لدرجة أنه أصبح يتكلم عن الجنوب السوري كأنه قطعة من إسرائيل تحت شعار الأمن وحماية الدروز.

وأوضح "كمال" أن إسرائيل منذ تأسيسها تدرك أنها كيان صغير وغريب ومرفوض شعبيًا، ولذلك لجأت إلى فكرة "الدخول من الشباك وليس من الباب"، وهنا الشباك مقصود به الأقليات والجماعات المهمَّشة والحركات الانفصالية، أو ميليشيات لديها صراعات مع الدولة، ليس حبًا فيهم ولكن لأنهم جاهزون لتستخدمهم، فتدخلت في لبنان من باب الطائفة المارونية، وتدخلت في العراق من خلال دعم الأكراد، وتدخلت في السودان من خلال دعم الأنيانيا في الجنوب.

وختم كمال حديثه بتوجيه نصيحة للدروز في سوريا قائلا : عزيزي الدرزي الرافع لصورة نتنياهو.. عيب عليك".