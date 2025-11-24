نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علماء وخبراء دوليون يجتمعون في المؤتمر السابع للبيئة لمناقشة الابتكار البيئي والتحول الرقمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق فعاليات المؤتمر السابع لمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية بالمركز القومي للبحوث في إطار حرص المركز القومي للبحوث على دعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى مواجهة التحديات البيئية، وتعزيز توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في هذا المجال خلال الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر 2025.

يحظى المؤتمر هذا العام برعاية الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، وبرئاسة الأستاذة الدكتورة فجر عبدالجواد، عميد معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية.

يهدف المؤتمر إلى تقديم حلول مبتكرة قائمة على البيانات والتكنولوجيا لمواجهة أبرز القضايا البيئية الملحة، وفي مقدمتها تغير المناخ وجودة الهواء، وإدارة الموارد المائية والتنوع البيولوجي، والصحة البيئية، وذلك استجابة للتطورات العالمية السريعة في مجالي التكنولوجيا البيئية والتحول الرقمي.

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من العلماء والخبراء الدوليين وصناع القرار، إلى جانب ممثلين عن الجامعات والوزارات والهيئات البيئية والمنظمات الدولية والقطاع الصناعي والشركات ذات الصلة، حيث يناقش موضوعات متعددة تشمل: الذكاء الاصطناعي في مراقبة البيئة ودعم اتخاذ القرار، والصحة البيئية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي للسياسات البيئية والامتثال الذكي، وإدارة الموارد المائية والابتكار في معالجة المياه، وجودة الهواء والطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الطاقة من النفايات، ونهج الصحة الواحدة One Health والتعاون البحثي الدولي.

#