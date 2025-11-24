نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التنمية المحلية: مأمورية تفتيش ميدانية لمتابعة المراكز والأحياء في محافظة الإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن تنفيذ مأمورية تفتيش ميدانية شاملة خلال شهر نوفمبر الجاري بعدد من المراكز والأحياء بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الانضباط الإداري ومتابعة أداء الوحدات المحلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المأمورية استهدفت متابعة سير العمل داخل الإدارات المحلية والتأكد من الالتزام بالإجراءات القانونية، إلى جانب الوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظة.

وشهدت المأمورية إنهاء عدد من المعاملات المتأخرة ومراجعة ملفات التصالح وتراخيص البناء المتراكمة، إلى جانب مراجعة أعمال البناء وإصدار نماذج (8) وشهادات صلاحية الموقع لما يقرب من ألفي عقار. كما تم تنفيذ عدة إجراءات لإزالة مخالفات متنوعة، تضمنت أعمدة وسقف بالدور الرابع، وشدات خشبية، وأسوار بالطوب الأبيض.

كما أسفرت الجولة عن إحالة عدد من مديري الإدارات الهندسية والتنظيم وأملاك الدولة للتحقيق، لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات. وتم كذلك متابعة الانضباط في الشارع وتنفيذ حملات لإزالة الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين.

وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية، قامت فرق التفتيش بمراجعة مشروعات الخطة الاستثمارية والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية، إضافة إلى متابعة منظومة النظافة والمجازر، حيث تم توجيه الوحدات المحلية بسرعة تلافي الملاحظات ورفع كفاءة التشغيل.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المتابعة الميدانية المستمرة تُعد جزءًا أساسيًا من جهود الوزارة لتحسين أداء الوحدات المحلية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان الانضباط الإداري والميداني على أرض الواقع.