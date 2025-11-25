الارشيف / أخبار مصرية

ضبط مواطن حاول الإدلاء بصوته وبحوزته بطاقة شخصية ملك لآخر في قلين كفرالشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 06:32 مساءً - في إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة قلين بمحافظة كفرالشيخ من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) حال محاولته الإدلاء بصوته الإنتخابى وبحوزته بطاقة شخصية ملك لآخر ، وبمواجهته إعترف بتحصله عليها من ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز ) تم ضبطه ، وبحوزته عدد من الكروت الدعائية لصالح أحد المرشحين.

 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

