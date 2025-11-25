ضبط سيدة فى منوف تجمع بطاقات المواطنين لدفعهم للتصويت لصالح مرشح

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 05:32 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام إحدى السيدات بجمع بطاقات الرقم القومى الخاصة بالمواطنين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين بالمنوفية.

تم ضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وهى ربة منزل مقيمة بالمنوفية، حال تواجدها بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة منوف، وبحوزتها بطاقات شخصية لعدد من المواطنين، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.