نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يثمن تعميق الشراكة المصرية الصينية ويؤكد دعم الاستثمارات المشتركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يثمن تعميق الشراكة المصرية الصينية ويؤكد دعم الاستثمارات المشتركة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع السيد مو هونج، نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني"، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، مؤكدًا المكانة الخاصة للعلاقات الممتدة بين القاهرة وبكين.

التاريخ العميق للعلاقات المصرية الصينية

أكد رئيس الوزراء اعتزاز مصر بالشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1956، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد الاحتفال بمرور 70 عامًا على هذه العلاقات التي تزداد قوة وتعاونًا. كما جدد تأكيد مصر على موقفها الثابت تجاه مبدأ "الصين الواحدة" ورفضها لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للصين.

التطور الملحوظ في العلاقات الثنائية

أشار الدكتور مدبولي إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقات بين مصر والصين خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014، مشيدًا بتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، والنجاحات التي حققتها اجتماعات ولقاءات القيادات السياسية والبرلمانية.

الإشادة بالاستثمارات الصينية في مصر

ثمّن رئيس الوزراء الدور الحيوي للشركات الصينية في تنفيذ مشروعات قومية كبرى مثل حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، وأبراج العلمين، والقطار الكهربائي الخفيف، مؤكدًا تقديره لقرارات زيادة الاستثمارات الصينية، لا سيما بمنطقة تيدا الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما أكد استعداد مصر لتقديم كل التسهيلات والدعم للشركات الصينية للاستفادة من السوق المصرية كبوابة لإفريقيا والعالم العربي وأوروبا.

فرص استثمارية واسعة في السوق المصرية

استعرض رئيس الوزراء الفرص المتاحة في مجالات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية، والأجهزة المنزلية، والهواتف المحمولة، والصناعات الإلكترونية، بالإضافة إلى الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية وأبراج الرياح.

تأكيد صيني على تعزيز التعاون الاستراتيجي

عبّر السيد مو هونج عن تقدير الصين للجهود المصرية لتعزيز العلاقات الثنائية، ناقلًا تحيات نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ومؤكدًا حرص بلاده على البناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين. وأشاد بالصداقة التاريخية بين الجانبين، مؤكدًا استعداد الصين لبناء علاقة أكثر حيوية مع مصر.

التعاون في الحزام والطريق ورؤية مصر 2030

أكد نائب رئيس المجلس الاستشاري الصيني تطلع بلاده إلى تحقيق مواءمة بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030، مشددًا على جاهزية الصين للتعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعة، ومشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر من حيث الأراضي الشاسعة والقدرات البشرية.

دعوة صينية وانفتاح على آفاق جديدة

وجّه مو هونج الدعوة لمصر للانضمام إلى المبادرة المتعلقة بالإعفاء الجمركي لصادرات 53 دولة أفريقية إلى الصين، مؤكدًا تطلع بكين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة، فضلًا عن دعوة مصر للمشاركة في القمة العربية الصينية المقبلة في بكين.