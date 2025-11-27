الارشيف / أخبار مصرية

وزير الخارجية: ندعم تجنيب لبنان مخاطر أي تصعيد أو عدوان ضد الدولة وسيادتها

أحمد جودة - القاهرة - قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، إنّه تحدث مع الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال زيارته للبنان عن ما جرى إنجازه في منطقة الجنوب، والخطوات التالية لبسط سلطة الدولة بعد الانتهاء من جنوب الليطاني إلى منطقة شمال الليطاني والبقاع وأراضي الدولة اللبنانية كافة.

وأضاف عبد العاطي في لقاء خاص مع أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش زيارته إلى لبنان: "نقلت رسالة دعم كاملة لرؤية ومبادرة الرئيس عون التي أطلقها بمناسبة يوم الاستقلال، وننتهز هذه الفرصة ونتقدم للشعب اللبناني الشقيق وللقيادة والحكومة اللبنانية بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال وهو يوم 22 نوفمبر".

وتابع: "وبهذه المناسبة..  فخامة الرئيس عون ألقى كلمة مهمة جدًا وبها مبادرة وبها عناصر محددة، ونحن ندعم هذه العناصر بشكل كامل لأنها تصب في النهاية في ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية وبسط سيادة وسلطة الدولة على كامل التراب الوطني اللبناني، مع عدم إعطاء أي ذرائع لأي طرف لاستغلال أي ثغرات قد ينفذ منها لاتخاذ إجراءات من شأنها العدوان على الدولة اللبنانية وعلى السيادة اللبنانية وعلى وحدة التراب اللبناني".

