المستشفى الجوى التخصصى تستضيف خبير عالمى فى جراحات قلب الأطفال

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستشفى الجوى التخصصى تستضيف خبير عالمى فى جراحات قلب الأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف المستشفى الجوى التخصصى الأستاذ الدكتور/ اليساندرو جمبرتى إيطالى الجنسية خبير جراحات قلب الأطفال وفريق العمل المساعد له فى الفترة من 5 وحتى 10 ديسمبر القادم والحجز والإستعلام على رقم تليفون: 19448.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

