المستشفى الجوى التخصصى تستضيف خبير عالمى فى جراحات قلب الأطفال

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف المستشفى الجوى التخصصى الأستاذ الدكتور/ اليساندرو جمبرتى إيطالى الجنسية خبير جراحات قلب الأطفال وفريق العمل المساعد له فى الفترة من 5 وحتى 10 ديسمبر القادم والحجز والإستعلام على رقم تليفون: 19448.

