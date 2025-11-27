نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكالة الفضاء المصرية تبحث مجالات التعاون مع بلغاريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور مهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الخميس الموافق 27 نوفمبر 2025 السفير البلغاري،في جمهورية مصر العربية السيد / ديان كتراتشيف في مقر الوكالة،

حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تكنولوجيا الفضاء وتبادل الخبرات بين البلدين.

