إشادة دولية بدور مصر في دعم فلسطين وإحياء شراكة برشلونة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 نوفمبر 2025 03:20 مساءً - أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، عن إرسال برقية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديراً لجهوده الكبيرة في دعم القضية الفلسطينية ودوره المحوري في استقرار المنطقة.

جاء هذا الإعلان بعد أن تضمنت كلمات معظم الوفود المشاركة في فعاليات المنتدى إشادة واسعة بدور مصر والرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية على وجه الخصوص، والتزام القاهرة بدورها القيادي في المنطقة بشكل عام، إضافة للدور المصري الكبير فى التنسيق والتنظيم ورفض التهجير القسري، واستضافة مصر المتواصلة للاجتماعات واللقاءات الداعمة للقضية الفلسطينية.

كانت أعمال الجلسة قد افتتحت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الذي تستضيف بلاده هذه القمة البرلمانية المهمة بمناسبة الذكرى الثلاثين لانطلاق عملية برشلونة.

وتُعقد الجلسة تحت عنوان محوري هو "كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط"، وتشهد حضورًا واسعًا لوفود برلمانية تمثل دولًا من شمال وجنوب المتوسط، بهدف تعزيز الشراكة والتكامل الإقليمي.

وتناقش القمة أبرز الأولويات المشتركة، مع تركيز خاص على ثلاثة ملفات رئيسية: الأمن والتنمية والاقتصاد الأخضر. كما تتضمن الأجندة بحث آليات فعالة لدعم الحوار والتكامل المشترك بين برلمانات المنطقة، لترجمة الالتزامات السياسية إلى إجراءات تشريعية قابلة للتطبيق.

وسبقت جلسة قمة رؤساء البرلمانات اجتماعات المكتب والمكتب الموسع للمنتدى التي انطلقت أمس الجمعة، حيث نوقشت خلالها ملفات التعاون البرلماني وسبل تعزيز التكامل الإقليمي كخطوة تمهيدية للوصول إلى توافقات على مستوى رؤساء البرلمانات.