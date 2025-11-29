أمن الفيوم يضبط شخص يدير صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع أسلحة بيضاء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 نوفمبر 2025 03:20 مساءً - أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، شخص مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

بمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بقصد النصب والإحتيال على المواطنين، وإيهامهم بترويج الأسلحة البيضاء للتحصل منهم على مبالغ مالية وغلق هاتفه عقب ذلك.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.