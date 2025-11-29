في الدقيقة الثالثة.. سيف الدين الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك أمام كايزر تشيفز

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 نوفمبر 2025 03:20 مساءً - سجل سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك الهدف الأول لفريقه أمام كايزر تشيفز فى الدقيقة الثالثة من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً باستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك أمام كايزر تشيفز

- حراسة المرمى : محمد صبحي.

- خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

- خط الوسط : محمد إسماعيل – محمد شحاتة – ناصر ماهر.

-خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

بدلاء الزمالك أمام كايزر تشيفز

- محمود الشناوي ومحمود بنتايج وبارون أوشينج ومحمود جهاد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وآدم كايد وأحمد شريف وعدي الدباغ.

تشكيل كايزر تشيفز أمام الزمالك

- حراسة المرمى : براندون بيترسن.

- خط الدفاع: ألتون كيوينيكا – إيناسيو ميجيل – برادلي جروس.

- خط الوسط : سيبونجسيني مثيثوا – ليبو هانج مابو – بولي ممودي - مدودوزي شبابالا.

- خط الهجوم : لياندرو سيرينو – إيتوزا إيجودارو -ديلان سولومونز.

ويحتل فريق المصري البورسعيدى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، من فوزين متتاليين على كايزر تشيفز في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، وعلى زيسكو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية،وحل الزمالك في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط،وجاء كايزر تشيفز في المركز الثالث وزيسكو يونايتد في المركز الرابع بلا رصيد.