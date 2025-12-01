نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزراء التضامن والأوقاف والتنمية المحلية يتفقدون مطبخ "المحروسة" للإطعام بمدينة طنطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مطبخ "المحروسة" للإطعام بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم الغذائي للفئات الأولى بالرعاية.

وخلال الزيارة، تجوّل الوزراء داخل قاعات الطعام للاطمئنان على سير العمل في جميع مراحله بداية من الإعداد والتجهيز وحتى تسليم الوجبات، كما تابعوا مستوى جودة الطعام المقدم، مؤكدين ضرورة الالتزام بأعلى معايير النظافة والسلامة الغذائية بما يضمن تقديم خدمة إنسانية تليق بالمواطن المصري.

كما حرص الوزراء على تناول الطعام مع المستفيدين وسماع آرائهم بشكل مباشر حول جودة الوجبات ومستوى الخدمة. وأعرب المواطنون عن تقديرهم لجهود التطوير والدعم الذي يصلهم بشكل كريم ومنظم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مبادرة "مطابخ المحروسة"، التي أطلقتها الوزارة في يناير الماضي، تستهدف توفير وجبات يومية مطهية بجودة عالية عبر مطابخ مركزية منتشرة بالمحافظات، بالشراكة مع وزارة الأوقاف التي تساهم في دعم المبادرات التنموية من خلال مواردها الدعوية والمجتمعية.

وأضافت أن المبادرة لا تقتصر على تقديم الوجبات فقط، بل توفر فرص عمل للمرأة المعيلة وتعزز التكافل المجتمعي من خلال الشراكات المؤسسية بين الدولة والمجتمع المدني.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى إطلاق المرحلة الثانية من مسابقة "أهل الخير" لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا، والتي تستمر حتى ليلة رمضان المقبل، داعية الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشاركة عبر الموقع الرسمي للمسابقة.

من جانبه، أكد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري أن خدمة المجتمع واجب وطني ورسالة إنسانية، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في دعم مشروعات الإطعام والتكافل بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتعزيز الاستقرار والعدالة الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالمستوى المتميز لآليات العمل داخل المطبخ والذي يقدم آلاف الوجبات المجانية يوميًا، مؤكدة أن ما تحقق من خلال المبادرة يمثل نموذجًا مشرفًا للتعاون بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني، ويعكس روح التكافل التي تشجعها الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية دعم الوزارة للتوسع في هذه المبادرات الإنسانية بجميع المحافظات بالتعاون مع المحافظين ومنظمات المجتمع المدني، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمشروعات الإطعام التي تُحدث تأثيرًا مباشرًا في تحسين جودة حياة المواطنين.

كما ثمّنت جهود القائمين على مبادرة "المحروسة" والمتطوعين وشركاء العمل الأهلي في إنجاح منظومة الإطعام.

وفي السياق نفسه، أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اهتمام المحافظة ببرامج الإطعام وخدمة الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن وجود المطبخ بجوار منطقة السيد البدوي يمثل قيمة دينية وإنسانية، معربًا عن تقديره للتعاون المستمر مع وزارتي الأوقاف والتضامن في تعزيز جهود التكافل وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ورافق وزيرة التضامن خلال الزيارة كل من الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم، والدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والأستاذ خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون ذوي الإعاقة، والأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية للمديريات، والأستاذ عمرو حسني رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم الجمعيات الأهلية، والأستاذة حسناء إبراهيم مدير مديرية التضامن بالغربية، وعدد من قيادات المديرية.

