الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف للباحثة عبير علي رستم في العلاقات العامة والإعلان

حصلت الباحثة عبير علي رستم، على ماجستير في الإعلام تخصص العلاقات العامة والإعلان، بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية.



الباحثة عبير علي رستم تحصل على الماجستير في الإعلام بامتياز مع مرتبة الشرف

الباحثة عبير علي رستم حصلت على درجة الماجستير بعد مناقشة رسالة بعنوان "معايير بناء البيانات الصحفية الرقمية الصادرة عن المؤسسات العاملة في مصر: رؤية مستقبلية".

ولجنة المناقشة ترأسها الدكتور حسن عماد مكاوي، أستاذ الإذاعة والتليفزيون والعميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعضوية الدكتورة ريم أحمد عادل أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة ورئيس قسم بحوث ودراسات الإعلام بالمعهد، والدكتور السيد السعيد عبدالوهاب أستاذ ورئيس قسم الاتصال التسويقي المتكامل بكلية الإعلام جامعة المنوفية.

وكشفت رسالة الماجستير أن البيانات الصحفية الرقمية الأكثر تأثيرًا هي تلك التي تتحول من إعلان إلى قصة توظف السرد الصحفي وتشرح المعلومات بلغة مبسطة، وتعتمد على رسومات بيانية ووسائط تفاعلية تساعد الجمهور على فهم أعمق، ومع توفر أدوات الذكاء الاصطناعي، لم تعد المؤسسات بحاجة إلى وقت طويل لتحليل البيانات أو إنتاج محتوى بصري، ما يفتح المجال أمام تطوير نوع جديد من البيانات الصحفية أكثر دقة واحترافية.



وأضافت أن البيانات الصحفية الرقمية لم تعد مجرد أداة إعلامية، بل أصبحت ركيزة أساسية في الاتصال المؤسسي. ولتحقيق فاعلية حقيقية، تحتاج المؤسسات المصرية إلى تبني معايير مهنية جديدة، تشمل تدريب الكوادر، وتوحيد مصادر المعلومات، والاعتماد على مراكز إعلامية متخصصة، بالإضافة إلى دمج أدوات التكنولوجيا الحديثة في صياغة المحتوى.

وتابعت: "إن بناء بيان صحفي رقمي احترافي اليوم لم يعد خيارًا… بل استثمارًا في مصداقية المؤسسة وصورتها لدى جمهور أصبح أكثر وعيًا ومطالبة بالشفافية".