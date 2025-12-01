نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور النبراوي وسعودي.. "المهندسين" تنظّم تدريبًا لمجابهة الابتزاز الإلكتروني والمخاطر السيبرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظّمت نقابة المهندسين تدريبًا توعويًا لمجابهة الابتزاز الإلكتروني والمخاطر السيبرانية، وذلك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفي إطار برنامج سفراء الاتصالات، وبحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والأستاذ الدكتور هشام سعودي وكيل النقابة.

جاء تنظيم هذا التدريب في ظل التحديات المتزايدة في الفضاء الرقمي، وحرص النقابة على رفع الوعي وبناء القدرات الرقمية لدى المهندسين، بما يعزز قدرتهم على مواجهة التهديدات الإلكترونية المستجدة.

وشهدت الفعالية حضور المهندس أحمد مهران رئيس لجنة الاتصالات بنقابة القاهرة، والمهندس عمرو نبيل وكيل اللجنة، والمهندس جون غالي مقرر اللجنة.

وفي كلمته، أعرب المهندس طارق النبراوي عن سعادته بإطلاق هذا التدريب، موجّهًا الشكر للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التعاون في تنظيمه، ومؤكدًا أن التدريب يمثل أحد أهم أدوار النقابة في مواكبة التطور ونقل أحدث المعارف للمهندسين.

وقال: "نتحدث اليوم عن الأمن السيبراني، وهو موضوع بالغ الأهمية وجديد على عدد من المهندسين، ونسعى من خلال برامجنا التدريبية إلى إطلاع المهندسين على أحدث ما وصل إليه العلم."

ودعا النبراوي المهندسين للمشاركة الإيجابية في البرامج التدريبية التي تقدّمها النقابة، مؤكدًا سعي النقابة الدائم لتقديم برامج متخصصة في كل المجالات الحديثة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية.

من جانبه، عبّر الأستاذ الدكتور هشام سعودي عن تقديره للإقبال الكبير من المشاركين، مشيرًا إلى أن العصر الرقمي الذي نعيشه يتطلب مواكبة سريعة للتطور في مجالات التكنولوجيا والمعلومات.

وأكد أن النقابة تعمل على تعزيز قدرات المهندسين بما يتوافق مع متطلبات هذا العصر، من خلال التعاون مع كافة الجهات الداعمة للعمل النقابي وتحقيق التكامل في جهود التدريب. وأضاف: "أنا على ثقة أن المهندس المصري قادر على التفوق في مجالات العصر الرقمي وإثبات نفسه بقوة."

وفي سياق الفعالية، قدّم المهندس محمد إبراهيم النائب التنفيذي للتفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشكر لجميع المشاركين والقائمين على تنظيم التدريب، داعيًا الحضور للتفاعل والمشاركة بآرائهم وأفكارهم.

جلسات اليوم التدريبي

الجلسة الأولى: قدّم خلالها المهندس محمد إبراهيم عرضًا حول دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ودوره في حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وجهوده في تحسين جودة الخدمات ونشر الوعي بحقوق المستخدمين من خلال المبادرات والبرامج التوعوية.

الجلسة الثانية: تناول فيها المهندس أحمد مهران موضوع الابتزاز الإلكتروني وكيفية مجابهته، مع توضيح أبرز أساليب الجريمة الإلكترونية وطرق الحماية.

الجلسة الثالثة: قدّم المهندس محمد صلاح، قائد الفريق الفني بإدارة أمن التقنيات الناشئة بالمركز الوطني لطوارئ الحسابات والشبكات، محاضرة تقنية متخصصة حول الأمن السيبراني.



واختُتمت فعاليات اليوم باستعراض الدكتور إيهاب أبو سيف، رئيس قسم الأمن السيبراني بكلية الحاسبات والمعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، تفاصيل البرامج التدريبية المدرجة ضمن البروتوكول المُوقّع بين النقابة وإحدى الشركات المتخصصة في تطوير البرمجيات في مجال الأمن السيبراني، موضحًا أثر هذه البرامج في توفير فرص عمل كبيرة داخل مصر وخارجها.



