الرياض - كتبت رنا صلاح - التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، فوجار مصطفييف، وزير الصناعات الدفاعية بدولة أذربيجان، على هامش فعاليات اليوم الأول من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2025”، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزير الإنتاج الحربي يلتقي نظيره الأذربيجاني في “EDEX 2025” لتعزيز التعاون الصناعي العسكري والمدني

وخلال اللقاء، استعرض وزير الإنتاج الحربي الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية لشركات الوزارة الـ15 والوحدات التابعة لها، بما في ذلك شركات للإنشاءات ونظم المعلومات، ومراكز للتميز العلمي والتكنولوجي والتدريب، إلى جانب أكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وميادين لاختبار الأسلحة والذخائر.

وأكد الوزير أن الوزارة تستغل فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية عالية الجودة إلى جانب تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والمعدات والذخائر.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على الانفتاح والتعاون مع الشركات العالمية لتعزيز جودة منتجاتها العسكرية والمدنية، والسعي لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، معربًا عن تطلعه لعقد شراكات مستقبلية مع شركات أذربيجانية تعمل في مجالات صناعية مماثلة.

من جانبه، أشاد الوزير الأذربيجاني بالخبرات والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لوحدات الإنتاج الحربي المصرية، مؤكدًا رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر في الصناعات الدفاعية، بما يسهم في تنفيذ مشروعات مشتركة ودعم الأمن الصناعي والعسكري للطرفين.