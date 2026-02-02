فرصة للشراء.. الذهب يخسر 235 جنيهاً من قيمته...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 11:19 مساءً - شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 2 فبراير 2026، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 235 جنيهًا، ليصل إلى 6500 جنيه للشراء دون مصنعية.

تحديث أسعار الذهب في محلات الصاغة

أفادت الشعبة العامة للذهب وجولد بيليون بأحدث الأرقام المسائية، حيث سجل عيار 24 نحو 7429 جنيهًا للشراء و7373 جنيهًا للبيع.

بينما بلغ عيار 21 حوالي 6500 جنيه شراء و6450 جنيهًا للبيع، وعيار 18 نحو 5571 جنيهًا للشراء و5525 جنيهًا للبيع، وعيار 14 حوالي 4333 جنيهًا للشراء و4293 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب والأوقية عالميًا

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 52000 جنيه للشراء، فيما استقر سعر الأوقية عالميًا عند 4703 دولار أمريكي للشراء، وقد يعكس هذا التراجع التقلبات الحادة في السوق العالمية التي أثرت مباشرة على الأسعار المحلية.

أسباب تراجع الذهب

تعاني السوق المصرية من عدم استقرار واضح بسبب التذبذب الشديد في الأسعار العالمية، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين السعر المحلي والعالمي، وفق تقارير صادرة عن منصات متخصصة في متابعة أسعار الذهب.