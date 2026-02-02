محمد هنيدي يكشف عن موعد عرض فيلم "الجواهرجي" كشف الفنان محمد هنيدي عن موعد عرض فيلمه الجواهرجي بعد تأجيله أكثر من مرة.وقال محمد هنيدي خلال لقاء مع برنام إقرأ المزيد

كشف الفنان محمد هنيدي عن موعد عرض فيلمه "الجواهرجي" بعد تأجيله أكثر من مرة. وقال محمد هنيدي خلال لقاء مع برنامج "تفاعلكم": "فيلم الجواهرجي نازل في العيد الكبير، اللي شافوه قالوا كويس أوي أنا آخر نسخة مش عايز أشوفها ببقى قلقان". وعن جديده قال محمد هنيدي: "بحضر لفيلم كوميدي جميل، وبحضر مسلسل "قنديل" أنا والأستاذ يوسف معاطي، إن شاء الله نبدأ تصويره بعد العيد مش للموسم الرمضاني". وكان محمد هنيدي كشف عن تعاونه مع المؤلف يوسف معاطي في مسلسل جديد يحمل اسم "قنديل". يذكر أن محمد هنيدي عرض له في شهر رمضان 2025 مسلسل "شهادة معاملة أطفال". تدور أحداث مسلسل "شهادة معاملة أطفال" حول شخصية المحامي "عبد الستار الكف"، الذي يتعرض لحادث يدخل على إثره في غيبوبة تمتد من عام 2005 إلى سنة 2025، وعندما يفيق منها يجد نفسه في عالم غريب مختلف تماما عن العالم الذي يعرفه، ويبدأ في اكتشاف هذا العالم، ويتعرض للعديد من المفارقات الكوميدية المشوقة.

