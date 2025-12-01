نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير الأسمدة فى الأسواق وجهود حوكمة منظومة دعمها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إجراءات توفير الأسمدة الزراعية في الأسواق، إلى جانب جهود حوكمة منظومة الدعم، وذلك خلال اجتماع موسّع حضره الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، واللواء المهندس خالد صلاح ممثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وخالد عثمان مساعد وزير البترول للشئون التجارية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة على متابعة منظومة توفير الأسمدة الزراعية بمختلف أنواعها، وضمان استقرار الأسواق وتحقيق توازن العرض والطلب، بما يدعم التوسع الزراعي وزيادة الإنتاجية، ويخدم في المقام الأول المزارع المصري.

وشدد مدبولي على أن توفير الأسمدة يعد عنصرًا أساسيًا في خطط الدولة للتنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة لتشغيل المصانع المنتجة للأسمدة بكامل طاقتها، وتوفير احتياجاتها التشغيلية، إلى جانب العمل على الحفاظ على احتياطي آمن من الأسمدة؛ لضمان تلبية الاحتياجات المحلية بشكل مستمر.

كما تناول الاجتماع مستجدات توريد الكميات اللازمة من المصانع إلى وزارة الزراعة، وإتاحة الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية وفقًا للاستهلاك الفعلي للمزارعين.

وأشار الحمصاني إلى أن جانبًا مهمًا من المناقشات تناول إجراءات تعزيز الحوكمة داخل منظومة الدعم، بما يضمن وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها الفعليين دون تلاعب، من خلال تطبيق وسائل تكنولوجية حديثة في الإنتاج والتوزيع، وتشديد الرقابة، إلى جانب المتابعة الميدانية للوقوف على التوزيع العادل وتذليل أي تحديات قد تواجه المنظومة.