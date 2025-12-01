الجالية المصرية بالكويت تشارك بقوة في الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 06:32 مساءً - قال المستشار جمال أبو الخير، أحد رموز الجالية المصرية بالكويت، "إن توجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي عوار قد يلحق بعملية انتخابات مجلس النواب، رسالة قوية تدعم وتحافظ على نزاهة وشفافية الانتخابات وترسخ مبدأ العدالة والديمقراطية"، مؤكدا أن الرئيس ينحاز إلى إرادة الشعب في جميع مواقفه، ووجه رسالة قوية إلى المصريين بضرورة اختيار النائب القادر على تمثيلهم في البرلمان.

وشدد المستشار أبو الخير - في تصريح صحفي، اليوم /الاثنين/ - على أن الجالية المصرية في الكويت تشارك بقوة في مراحل الاستحقاق الانتخابي المختلفة، سواء المرحلة الأولى أو الثانية، لانتخابات مجلس النواب، بما يعكس وعيها الكامل وقدرتها على التصويت واختيارها للنائب القوي الذي يستطيع أن يشرع ويراقب الأداء الحكومي، ويستطيع أن يقوم بالدور الخدمي المنوط به في محيط دائرته.

واصفا تصويت المصريين في الكويت بأنه "عرس ديمقراطي"، يشمل جميع فئات الجالية، سواء أسر أو أفراد أو شباب أو كبار سن، موضحا أن التصويت يجري في تناغم يؤكد وعي الجالية المصرية في الكويت، التي دائما تتصدر للمشهد الانتخابي في كل استحقاق تم تنظيمه منذ عام 2014.

وأضاف: أن "الجالية المصرية في الكويت دائما ما تقدم نموذجا مشرفا للمصريين في الخارج في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، وتؤكد حرصها الكامل والتام على المشاركة في صناعة مستقبل مصر، وتترجم حب الوطن إلى واقع على الأرض من خلال المشاركة في التصويت في الانتخابات.

وأشاد بتنظيم السفارة المصرية منذ بداية الاستحقاقات الانتخابية العام الجاري؛ حيث قامت بعمليات تنظيمية جعلت التصويت يجري بيسر ولا يستغرق أكثر من خمس دقائق، وهو ما يعد زمنا قياسيا في عملية الاقتراع، مبينا أن السفارة خصصت عدة مسارات لتوجيه الناخبين إلى دوائرهم الانتخابية من خارج المقر الانتخابي والتيسير على الأسر وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة القيام بالإدلاء بأصواتهم.

وأعرب عن شكره لسفير مصر في الكويت محمد أبوالوفا، وأعضاء البعثة الدبلوماسية الذين وفروا كل سبل الدعم اللوجيستي لتيسير تصويت الجالية المصرية في انتخابات الإعادة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وكذلك التصويت في دوائر الإعادة الـ19 من المرحلة الأولى، كما توجه بالشكر لوزارة الداخلية الكويتية التي وفرت كل السبل للتيسير على الناخبين من الجالية المصرية.

ومن جهته، قال هاني كمال منسق عام ملتقى المصريين بالكويت "إن الاقتراع منذ بدايته في التاسعة صباحا يشهد سيولة ملحوظة نظرا لمستوى التنظيم الذي قامت به البعثة الدبلوماسية"، مضيفا أن هناك إقبالا من جانب الجالية المصرية على التصويت منذ بدء الاقتراع وإزداد توافد المصريين بشكل أكبر منذ فترة ما بعد الظهيرة مع انتهاء المصريين من أعمالهم، ومن المنتظر أن يزداد العدد مع فترة المساء.

وأوضح أن ما تميز به تنظيم هذه الانتخابات هو وجود مسارات مخصصة لكل مجموعة محافظات للتيسير على الناخبين ومنع أي تكدس، فضلا عن توفير مقاعد متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما جهزت البعثة الدبلوماسية عددا كبيرا من الموظفين بعدد الدوائر الانتخابية في المحافظات.