تراجع الأسهم الأوروبية

تراجع الأسهم الأوروبيةتراجعت الأسهم الأوروبية اليوم بعد تسجيل مكاسب شهرية في نوفمبر، وسط موجة عزوف عن المخاطرة اجتاحت الأسواق، مع ضغط كبير من القطاع الصناعي وفي مقدمته شركات الدفاع وشركة إيرباص لصناعة الطائرات.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمائة إلى 573.88 نقطة.

وتراجعت معظم البورصات في أوروبا، وهبطت بورصتا ألمانيا وفرنسا 0.5 بالمائة لكل منهما.

وتراجع مؤشر القطاع الصناعي 1.3 بالمائة ليسجل أكبر الخسائر على مؤشر ستوكس 600.

وهبط سهم إيرباص 2.1 بالمائة بعدما استدعت الشركة آلاف الطائرات لإجراء إصلاحات عاجلة شملت 6 آلاف طائرة أي أكثر من نصف الأسطول العالمي بسبب خلل في البرمجيات.

وتراجعت أسهم شركات الصناعات الدفاعية أيضًا، إذ انخفضت أسهم هينسولدت وراينميتال وليوناردو بأكثر من 3 بالمائة لكل منهم. وهوى مؤشر الدفاع الأوسع نطاقًا 2.3 بالمائة.

ومن بين الأسهم، هبط سهم إمباكس لإدارة الأصول في لندن 3.6 بالمائة عقب الكشف عن النتائج السنوية.