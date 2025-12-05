تحت شعار «منظومة مرور بلا أوراق».. الداخلية تستحدث شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية للمواطنين بديلاً عن الورقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 ديسمبر 2025 01:32 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى التحول الرقمى بكافة قطاعاتها وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير للإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى بما يساهم فى حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

فقد إستحدثت وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهادة مخالفات المرور الإلكترونية من خلال الربط المباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة، حيث يصل للمركز شهادة براءة الذمة من المخالفات المرورية بصورة إلكترونية فور قيام المواطن بسداد المخالفات من أى من القنوات الإلكترونية المخصصة لذلك، الأمر الذى مكن وزارة الداخلية من إستكمال عملها بمنظومة مرور بلا أوراق .

وتقرر إلغاء طلب شهادة براءة الذمة الورقية تيسيراً على المواطنين والعمل بها إلكترونياً ، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية فى تنفيذ منظومة مرور بلا أوراق ، مما ساهم فى الحد من عمليات التلاعب وتحقيق مزيداً من الدقة والسرعة بوحدات التراخيص ووحدات المرور الإلكترونية والمتنقلة وبوابة مرور مصر على موقع وزارة الداخلية والمنافذ الجمركية، ما يتيح للمركبات العبور من المنافذ الحدودية دون التقيد بتقديم شهادة ورقية ببراءة الذمة من المخالفات .

وسيبدأ العمل بالشهادة الإلكترونية بكافة محافظات الجمهورية إعتباراً من يوم السبت الموافق 6/12/2025، وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.