من 7 فبراير حتى 23 مارس.. «الداخلية» تكشف شروط ومواعيد التقديم لمعاهد معاوني الأمن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 03:30 مساءً -

أعلنت وزارة الداخلية فتح باب القبول لدفعة جديدة للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، على أن يبدأ التقديم اعتبارًا من 7 فبراير المقبل ويستمر حتى 23 مارس، وذلك من خلال صفحة خدمات معاون الأمن على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وفقًا لما أكده مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر القطاع بالقاهرة الجديدة.

وأوضح مساعد وزير الداخلية أن التقدم متاح للحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، بشرط أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية دون تجنس أو ازدواج جنسية، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم تصدر ضده أحكام في جنايات أو جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

كما يشترط ألا يكون المتقدم أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة حكومية أو من أحد معاهد معاوني الأمن أو أي مؤسسة تعليمية أخرى إلا بعد مرور أربع سنوات على الأقل.

وأشار إلى أن القبول يتطلب اجتياز الفحوص الطبية والنفسية واختبارات السمات الشخصية واللياقة البدنية، مع الالتزام بالمعايير المحددة للطول والوزن، حيث لا يقل الطول عن 168 سم للذكور و158 سم للإناث، على أن يكون الوزن متناسبًا مع الطول طبقًا للوائح المعتمدة.

وأكد مساعد وزير الداخلية أن الدولة تتحمل كامل نفقات التعليم والتدريب والإعاشة طوال فترة الدراسة، مع صرف مكافأة شهرية للطلاب، وتمتعهم بخدمات التأمين الصحي أثناء الدراسة ونظام علاجي مميز بعد التخرج وفق لوائح هيئة الشرطة، إلى جانب منح الخريجين دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل شهادة الثانوية الفنية بنظام الثلاث سنوات، مع إعفائهم من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

وفيما يتعلق بأماكن التقديم والاختبارات، أوضح أن التقديم للذكور يتم من خلال معاهد طرة ووادي النطرون و6 أكتوبر وسوهاج، حيث يختص معهد طرة بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، ويشمل معهد وادي النطرون محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح وغرب الدلتا، بينما يختص معهد 6 أكتوبر بمحافظات الجيزة وبني سويف والفيوم والمنيا، ويتولى معهد سوهاج استقبال المتقدمين من محافظات أسيوط وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد، في حين يتم التقديم للإناث من خلال معهد طرة لكافة محافظات الجمهورية.