محافظ الجيزة يوجّه برفع درجة الاستعداد القصوى وتجهيز مخرات السيول للتعامل مع الأمطار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 03:30 مساءً - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة تقلبات الطقس خلال فصل الشتاء.

وجاءت تصريحات محافظ الجيزة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة حيث وجّه بضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق وسرعة التعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان سيولة الحركة المرورية بكافة الشوارع والمحاور الرئيسية.

كما شدّد المحافظ على الجاهزية الكاملة للمعدات والأطقم الفنية للتدخل السريع حال حدوث أي أمطار ومواصلة برامج التطهير اليدوي بصفة دورية خاصة بالأنفاق فضلًا عن توافر المخزون الاستراتيجي من السولار لضمان استمرارية تشغيل المعدات دون معوقات.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة مع المتابعة اللحظية للأحوال الجوية والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية للتدخل الفوري في حال سقوط أمطار .

واطّلع محافظ الجيزة على أعمال إنشاء بالوعات جديدة لتصريف مياه الأمطار بعدد من الشوارع والميادين بنطاق الأحياء والمراكز وذلك في إطار خطة المحافظة الاستباقية للاستعداد لموسم سقوط الأمطار ومواجهة التقلبات الجوية المحتملة.

وأوضح محافظ الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وبالتعاون مع الاحياء والمراكز قامت بإنشاء 348 بالوعة اضافيه لت