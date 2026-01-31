«نازله من السما عليك عليك علي طول»… عشبة بسيطة موجودة في كل منزل دون أن تعلم الكنز العجيب والكبير الذي

الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد إكليل الجبل من النباتات العطرية التي ارتبط اسمها بالعناية بالشعر منذ القدم، لما يحتويه من مركبات طبيعية تدعم صحة الشعر من الجذور حتى الأطراف. استخدامه المنتظم يساعد على تقوية بصيلات الشعر وتحسين قدرتها على النمو بشكل صحي، كما يساهم في تقليل مظاهر الضعف والتكسر التي تصيب الشعر نتيجة العوامل اليومية المختلفة. ويتميز إكليل الجبل بقدرته على تحسين بيئة فروة الرأس، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على مظهر الشعر وكثافته وحيويته مع الوقت.

فوائد إكليل الجبل لصحة الشعر وفروة الرأس

يساعد إكليل الجبل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز وصول الأكسجين والعناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر ويزيد من قدرتها على إنتاج شعر أقوى وأكثر كثافة. هذا التأثير يساهم في تقليل تساقط الشعر الناتج عن ضعف البصيلات أو سوء التغذية. كما يتميز إكليل الجبل بخصائصه المطهرة التي تساعد على تنظيف فروة الرأس من الشوائب والدهون الزائدة، مما يقلل من فرص ظهور القشرة والحكة والالتهابات الجلدية. ويُعد استخدامه مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من فروة رأس دهنية أو مشاكل مزمنة في القشرة، حيث يعمل على تحقيق توازن صحي لفروة الرأس.

دور إكليل الجبل في تقوية الشعر وتحسين مظهره

يساهم إكليل الجبل في تقوية خصلات الشعر وحمايتها من التقصف والتلف الناتج عن التعرض المستمر للحرارة أو التلوث. كما يساعد على تحسين مرونة الشعر ولمعانه، مما يمنحه مظهرًا أكثر صحة وحيوية. ويُعتقد أن له دورًا في دعم اللون الطبيعي للشعر وتأخير ظهور الشيب المبكر عند استخدامه بانتظام. إضافة إلى ذلك، يعمل إكليل الجبل على تحسين ملمس الشعر وجعله أكثر نعومة وسهولة في التصفيف، خاصة عند إدخاله ضمن روتين العناية الأسبوعي.