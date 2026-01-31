«صبحي» يشهد اجتماعات اللجنة التنفيذية ومجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 03:30 مساءً -

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي، اجتماعات اللجنة التنفيذية ومجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU)، وذلك بحضور قيادات الرياضة الجامعية على المستوى الدولي، والتي أقيمت بالصين.

وجاءت مشاركة رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية وعضو اللجنة التنفيذية في إطار الدور المحوري الذي تقوم به القارة الأفريقية داخل منظومة الرياضة الجامعية الدولية، حيث ناقشت الاجتماعات عددًا من الملفات الاستراتيجية المهمة، أبرزها تطوير منظومة الرياضة الجامعية، وتوسيع قاعدة المشاركة الدولية، وتعزيز التعاون بين الاتحادات القارية والدولية، إلى جانب مناقشة الاستعدادات الخاصة بالبطولات والفعاليات الرياضية الجامعية المقبلة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مشاركة مصر الفاعلة في اجتماعات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية تعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها الدولة المصرية على الساحة الرياضية الدولية، مشيرًا إلى أن الرياضة الجامعية تمثل أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، واكتشاف الموهوبين، ودعم مسارات الاحتراف الرياضي.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع المؤسسات الرياضية الدولية، وتبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتنظيم الرياضة الجامعية، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة واستراتيجية بناء جيل قادر على القيادة والمنافسة.

واستعرض رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية رؤية القارة الأفريقية لتطوير الرياضة الجامعية، مؤكدًا أهمية دعم الاتحادات الوطنية، وتمكين الشباب الجامعي من ممارسة الرياضة بشكل احترافي ومنظم، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصناعة أبطال قادرين على المنافسة إقليمياً ودولياً، مشيداً بالدور الرائد الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم الرياضة الجامعية تحت قيادة وزارة الشباب والرياضة.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية على تعزيز الشراكات الدولية، وتطوير السياسات المنظمة للرياضة الجامعية، بما يسهم في تحقيق التنمية الرياضية المستدامة، ويؤكد الدور المتنامي لأفريقيا ومصر في رسم مستقبل الرياضة الجامعية على المستوى العالمي.