وزير الداخلية يوافق على قبول الدفعة الثانية عشرة من طلبة وطالبات معاهد معاوني الأمن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 03:30 مساءً -

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية على قبول الدفعة الثانية عشرة من الطلبة والطالبات للالتحاق بـ معاهد معاوني الأمن، وذلك في إطار دعم وزارة الداخلية للمنظومة الأمنية، وحرصها على إعداد كوادر أمنية مؤهلة علميًا وبدنيًا ونفسيًا، قادرة على أداء مهامها بكفاءة واقتدار.

ويأتي قرار القبول تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تطوير منظومة التدريب والتأهيل وفق أحدث النظم والمعايير المعتمدة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتعزيز قدرة الأجهزة الشرطية على مواجهة مختلف التحديات.

وأكدت وزارة الداخلية أن المقبولين يتم إعدادهم من خلال برامج تدريبية متكاملة تشمل الجوانب البدنية والعلمية والانضباطية، بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة والجاهزية، ويؤهلهم للانضمام إلى صفوف هيئة الشرطة بعد اجتياز فترة الدراسة بنجاح.

وأشارت الوزارة إلى أن القبول بالدفعة الجديدة يتم وفق الضوابط والشروط المعلنة، على أن يتم الإعلان تباعًا عن تفاصيل التقديم، ومراحله، ومواعيد الاختبارات، طبقًا للقواعد المنظمة لذلك.

ويعكس هذا القرار حرص وزارة الداخلية على دعم الكوادر الشابة وإتاحة الفرصة أمام الشباب والفتيات للالتحاق بالعمل الشرطي، والمشاركة الفعالة في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.