الرياض - كتبت رنا صلاح - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرات هامة إلى المواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة بداية من غدًا السبت الـ 6 من شهر ديسمبر الجاري، حيث تتعرض البلاد إلى مرتفع جوي يعمل على تغيير مفاجئ في الطقس، بانخفاض حاد في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مع استمرار بعض الظواهر مثل الشبورة المائية، وزيادة فرص سقوط أمطار، مع نشاط الرياح على عدد من المناطق.

تحذير من تغير مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث خلال ساعات؟

وأشارت الأرصاد في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة من السبت 6 ديسمبر وحتى الأربعاء 10 من نفس الشهر، انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق الأمر الذي يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، لتكون درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية بين 18 و22 درجة مئوية، والقاهرة الكبرى والوجه البحري بين 20 و21 درجة، وجنوب البلاد بين 20 و25 درجة مئوية.

كما يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، لتكون في السواحل الشمالية بين 11 و13 درجة مئوية، وفي القاهرة الكبرى والوجه البحري نفس المعدل بين 11 و13 درجة، في حين تكون في جنوب البلاد بين 8 إلى 13 درجة مئوية، وذلك وفقًا للبيان الذي نشرته الأرصاد على النحو التالي:

أمطار على هذه المناطق

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يشهد غدًا السبت فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظة البحر الأحمر وسيناء وخليج العقبة على فترات، كما تكون هناك فرص لسقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ووسط وجنوب الصعيد على فترات.

وبداية من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء 10 ديسمبر، تكون هناك فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد على فترات متقطعة.