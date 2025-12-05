حسام حسن عن قرعة كأس العالم: جاهزون.. ونلعب دائما للفوز

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 ديسمبر 2025 10:28 مساءً -

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الفريق منذ تواجده على رأس القيادة الفنية وبشكل دائم يلعب للفوز وتحقيق نتائج إيجابية، وهو ما سيحدث أيضا في كأس العالم 2026.

حسام حسن واثق فى لاعبيه

وعن مجموعة منتخب مصر في كأس العالم التي تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، قال حسام حسن: جاهزون وسنبذل قصاري جهدنا للتواجد في أفضل المراكز ببطولة كأس العالم والظهور بشكل مميز فى الحدث الأهم في العالم، نمتلك لاعبين كبار لديهم الرغبة مع الجهاز الفني لتحقيق نتائج مميزة في المونديال.

حسام حسن مهتم بأمم أفريقيا

أضاف حسام حسن: نركز حاليا على بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي ستنطلق بعد عدة أيام بالمغرب الشقيق.