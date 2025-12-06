نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عميدة تمريض القاهرة تكشف للفجر تفاصيل الاستعدادات والبرامج الأكاديمية قبل الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدكتورة فاطمة عابد، عميدة كلية التمريض بجامعة القاهرة، في تصريح خاص لجريدة دوت الخليج، أن الكلية تقدم مجموعة من البرامج الأكاديمية المتميزة، تشمل برنامج بكالوريوس التمريض بنظام الجدارات لطلاب الثانوية العامة عبر مكتب التنسيق، والبرنامج التخصصي لطلاب الثانوية بشرط الحصول على الحد الأدنى للقطاع، إضافة إلى برنامج المعهد الفني للتمريض بحد أدنى 75%.

كما أشارت إلى أن البرنامج المكثف مخصص للحاصلين على درجة جامعية أولى، وجميع هذه البرامج تمنح درجة بكالوريوس التمريض، إلى جانب برامج الدراسات العليا التخصصية، موضحة أن كل البرامج تعمل بنظام الساعات المعتمدة.

وحول استعدادات الامتحانات، أوضحت عميدة الكلية أن الخطة تشمل الجوانب الأكاديمية والإدارية والتنظيمية، حيث تم إعداد جداول الامتحانات مبكرًا وتنظيم اللجان دون تداخل، مع مراجعة المقررات لضمان الانتهاء منها وفق الخطة الدراسية. كما تم إعلان تعليمات الامتحانات للطلاب بشكل واضح، وتنسيق جداول المراقبة، وعقد اجتماع لشرح المهام قبل انطلاق الامتحانات.

وأضافت أنه تم تجهيز الكنترولات لاستلام أوراق الإجابة والتصحيح وإدخال الدرجات مع ضمان سرية الامتحانات وطباعة الأوراق بصورة آمنة، إلى جانب التأكد من جاهزية الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالدرجات. وشددت على استكمال الإجراءات الأمنية والصحية من خلال تنظيم دخول الطلاب وخروجهم، ومنع أي مصادر للغش أو الازدحام، مع توفير الإسعافات الأولية داخل الكلية وتحسين التهوية داخل اللجان.

واختتمت الدكتورة فاطمة مؤكدة توفير لجان إرشاد للطلاب لمساعدتهم في معرفة أرقام الجلوس، بالإضافة إلى تخصيص مكتب لحل المشكلات الطارئة أثناء فترة الامتحانات لضمان سير العملية الامتحانية بكفاءة وانضباط.