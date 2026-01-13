الدولار يواصل التراجع أمام اليوان

الدولار يواصل التراجع أمام اليوانتراجع الدولار أمام اليوان الصيني اليوم بمقدار 5 بيب إلى 0103ر7 يوان لكل دولار، مقابل 0108ر7 يوان لكل دولار أمس ليواصل تراجعه لليوم الثاني على التوالي.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.