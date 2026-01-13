تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب الفراعنة أمام السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 10:27 مساءً - استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب الفراعنة، على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة منتخب السنغال، المقرر لها السابعة مساء غد الأربعاء، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

تشكيل الفراعنة المتوقع أمام السنغال

واستقر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب الفراعنة على تثبيت التشكيل أمام السنغال فى نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، حيث يخوض مباراة الغد بنفس تشكيل مباراة كوت ديفوار في نصف نهائي البطولة.

من المتوقع أن يدخل منتخب الفراعنة مواجهة السنغال بتشكيل مكون من:

ـ حراسة المرمى: محمد الشناوي

ـ خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبدالمجيد – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني

ـ خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور

ـ خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش

إمام عاشور يقود وسط الفراعنة أمام السنغال

جدد حسام حسن المدير الفني لمنتخب الفراعنة الأول لكرة القدم ثقته في إمام عاشور لاعب وسط الفراعنة، لخوض مباراة الفراعنة والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، أساسياً، بعد تألق اللاعب بشكل لافت خاصة في اللقاء الماضي أمام كوت ديفوار، حيث نجح إمام في القيام بدوره الدفاعي والهجومي.

حسام حسن يشيد بلاعبى المنتخب

وأكد حسام حسن سعادته بالفوز على كوت ديفوار بربع نهائي كأس أمم أفريقيا والتأهل للدور نصف النهائي، موجهاً الشكر لجميع اللاعبين لإسعادهم المصريين بعد الانتصار الكبير على حامل لقب البطولة والتأهل التاريخي.وأضاف في تصريحات له بعد المباراة أن الفراعنة يلعب كل مباراة وكأنها نهائي كأس، مشيراً إلى أنه يمتلك لاعبين كباراً هم الأفضل، ونحن نخوض كل مباراة بخطط مناسبة لها.