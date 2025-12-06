مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس العالم بتوقيت القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 ديسمبر 2025 08:32 مساءً -

بعد الكشف عن جدول مباريات منتخب مصر في المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم، والتي تستضيفها مدن في الولايات المتحدة وكندا، اتضح أن الجماهير المصرية ستكون على موعد مع سهر طويل ومتابعة مبكرة في الصباح الباكر لدعم "الفراعنة" بسبب فارق التوقيت الكبير.

وحضر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مراسم القرعة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، في العاصمة الأمريكية واشنطن، على رأس وفد رسمي من منتخب مصر والاتحاد المصري لكرة القدم، وضم الوفد المصري كلاً من حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويصل فرق التوقيت إلى 9 ساعات بين توقيت القاهرة الصيفي وتوقيت المحيط الهادئ الصيفي، ومع تحويل جميع مواعيد مباريات منتخب مصر لتناسب المشاهدين في الداخل والخارج جاءت المواعيد كالتالي.

مواعيد مباريات مصر في كأس العالم بتوقيت القاهرة

يواجه المنتخب الوطني تحديات قوية في هذه المجموعة التي تضم منتخبات بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا، إليكم المواعيد النهائية بتوقيت القاهرة (EET/CAT):

مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 16 يونيو - 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة

مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 06:00 صباحًا بتوقيت القاهرة

مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 08:00 صباحًا بتوقيت القاهرة

قرعة كأس العالم ومجموعة مصر

أسفرت مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026 التى أقيمت مساء اليوم، الجمعة، مركز جون كينيدي للفنون في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة السابعة.

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.